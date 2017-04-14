Referandum Öncesi Piyasalarda Son Durum
Küresel piyasaların tatil sebebi ile işlem görmediği bugün, Borsa İstanbul yeniden 90.000 puanı aşarken, dolar 3.70 seviyesine yaklaştı.
Küresel piyasaların tatil sebebi ile işlem görmediği bugün, Borsa İstanbul yeniden 90.000 puanı aşarken, dolar 3.70 seviyesine yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com
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