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Referandum Öncesi Piyasalarda Son Durum
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Referandum Öncesi Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasaların tatil sebebi ile işlem görmediği bugün, Borsa İstanbul yeniden 90.000 puanı aşarken, dolar 3.70 seviyesine yaklaştı.

Referandum Öncesi Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasaların tatil sebebi ile işlem görmediği bugün, Borsa İstanbul yeniden 90.000 puanı aşarken, dolar 3.70 seviyesine yaklaştı.

Kaynak: Dunya.com

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