Referandum Öncesi Dolar Yeniden 3.68 Lira Sınırında

Kuzey Kore ile ABD ve Japonya arasında artan "nükleer gerilim"in baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, referandum öncesi son iş gününde içeride 3.68 lirayı test etti.



Dünkü kapanışa doğru 3.67 liranın üzerine çıkarak 3. 6775 liraya kadar yükselen dolar, yeni günün ilk işlemleride 3.6630 liraya kadar geriledikten sonra yeniden yukarıya döndü ve 3.6802 liraya kadar çıktı.



Euro da dünkü işlemleri 3.9175 lira düzeyinde kapatmasının ardından, yaklaşan Fransa seçimlerinin de baskısıyla haftanın son işlem gününe 3.89 lira düzeyinde başladıktan sonra yeniden yukarıya dönerek 3.9060 liraya yükseldi.



Paskalya nedeniyle bugün dış piyasaların büyük ölçüde kapalı olduğuna işaret eden piyasa işlemcilerine göre, içerideki yükselişte referandum belirsizliğine bağlı kurumsal döviz talebindeki artış etkili oluyor. - İstanbul