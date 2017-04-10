Referandum, nikah masasına da taşındı

Nikah masasında hem evliliğe hem de referandum a 'evet' dediler



MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaevine giren çift, nikah memurunun,""Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Sana da evet, referandum da evet" yanıtını verdi.

16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasına sayılı günler kala vatandaşların 'evet' kampanyasına yönelik desteği sürüyor. Akhisar'da evlenmeye karar veren Osman-Sinem İlkaya çifti, nikah masasında hem evliliğe hem de referandum a "Evet" dedi. Nikah memurluğunu Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, şahitliğini ise AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit'in yaptığı nikahta, gelin ve damat konuklarına sürpriz yaptı. Nikah memuru Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Sinem İlkaya, "Sana da 'evet', referandum a da 'evet" yanıtını verirken, damat Osman İlkaya ise "Bizde 'hayır' yok, 'evet' var" cevabını verdi. Gelin ve damadın sürprizi nikaha katılan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Nikah törenin sonunda düğün pastasını birlikte kesen Osman-Sinem İlkaya çifti, tebrikleri kabul etti.