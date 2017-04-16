Referandum Kutlamaları

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA



Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığının Seçim koordinasyon Merkezinde toplanan bir grup, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı.



Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığının Vatan Caddesi üzerinde bulunan seçim koordinasyon merkezinde toplananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Kutlamalar sırasında bazı kişiler, motosiklet lastiği yaktı. Araçları ile konvoy yapanlar da sloganlar attı. Kalabalığın vatan caddesi kutlamaları sürüyor.