Referandum Kosova Medyasında

Kosova medyası, referandum sonucunu ve gelişmeleri "Türk halkı kararını verdi" başlığıyla duyurdu.



Anayasa değişikliğine yönelik halk oylaması Kosova medyasında geniş yer buldu. Kosova medyası, halk oylaması ile çıkan sonucu, gelişmeleri "Türk halkı kararını verdi" diye duyurdu. Türkiye'de halk oylamasını büyük bir merak ile yakından takip eden Kosova medyası, halk oylaması ile ilgili gelişmeleri an be an vatandaşlara duyurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Gazeta Express" seçim sonuçlarını "Türkiye 'evet'ten yana oy kullandı" şeklinde duyururken, "Koha" gazetesi, "halk oylamasından 'evet' çıktı" başlığını attı.



Kosova'nın görsel medyalarında Türkiye'deki halk oylaması, baş haberlerden biri oldu. Televizyon kanallarının haberlerinde "Evet" ile "Hayır" arasında kıran kırana bir yarışın geçtiği ifade, gülen tarafın anayasa değişikliklerinden yana olan kesimin olduğu ifade edildi. - PRİŞTİNE