Referandum Katılım Rekoru Hasköy'de

Anayasa değişikliği referandumunda Muş'un Hasköy ilçesinde yüzde 98.8 katılım sağlanarak Türkiye rekoru kırıldı.



14 bin 143 seçmenin bulunduğu Hasköy ilçesinde kurulan 47 sandıkta 13 bin 976 seçmen oy kullandı. 13 bin 872 oyun geçerli olduğu ilçede; 12 bin 666 'evet' oyu çıkarken, bin 206 'hayır' oyu çıktı. Türkiye'de yüzde 98.8 katılımla rekor kırılan Hasköy'de; yüzde 91.3'te 'evet' oyu çıktı. Rekor katılımın ardından bir araya gelen vatandaşlar, her zaman devletin yanında olduklarını belirterek, ilçeye yatırım yapılmasını istediler. Burada açıklamalarda bulunan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, elde edilen başarıyı bütün ülkeyle paylaştıklarını söyledi. İlçe halkının elde ettiği başarıyı her şeyden önce 15 Temmuz şehitlerinin başarısı olarak gördüklerini ifade eden Özen, "İnşallah bir daha ülkemiz 15 Temmuz'ları ve darbeleri, vesayet zihniyetlerini yaşamayacaktır. Halkımızın göstermiş olduğu bu onurlu duruşundan ötürüde, Hasköy Belediye Başkanı olarak şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.



"Hendek siyasetini Kürt halkı benimsemedi"



Hendek siyasetini Kürt halkının benimsemediğini ifade eden Başkan Özen, "16 Nisan referandumunda da Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkı gereken cevabı sandıkta vermiştir. İnşallah bu referandumun süreci ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü bir Türkiye için atılması gereken adımdı. Yıllardır bu vesayet zihniyeti bu ülkede hep kardeş kavgası oluşturdu, menfaat çatışmalarına yol açtı, ama bundan sonraki süreçte eminin ki güçlü bir Türkiye'ye olduğu kadar tüm dünya mazlumlarına da kucak açacak ve onlarında gür sesi olacağına inanıyorum. Bu başarı gençliğimiz, Hasköy halkının başarısıdır. Ben onların adına bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kanaat önderi Hikmet Karayel ise, ilçe halkı olarak ecdatlarından bu zamana kadar devletin, bayrağın ve inançlarının kutsallığından hiç ayrışmadıklarını kaydetti. Birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir zaman taviz vermediklerini belirten Karayel, "Bu referandumda da ilçe halkı, aşiretimize mensup üç belediyemizde, köylerimizde katılım oranı olarak Türkiye'de yüzde 98.8 rekor kırdık. Oy oranına baktığımız zaman tabi bizim ilçe ve beldemizde diğer kardeş aşiretlerimiz de yaşamaktadır. Aşiret bazında aldığımız zaman üç beldemiz olan Düzkışla, Sungu ve Karaağaç ile köylerimizle birlikte bu değerli aşiret kardeşlerimizin verdiği oy oranı yüzde 98 civarlarındadır. Gerçekten bu konularda bizim halkımız kadirşinastır. Hiçbir zaman birliğinden, beraberliğinden, devletinden, bayrağından, dininden taviz vermemiştir, bundan sonrada vermeyecektir" diye konuştu.



Sunay Mahallesi Muhtarı Vasip Parıldar da, sonuna kadar devleti, milleti ve bayrağı seveceğini söyledi. Her zaman büyüklerle ve gençlerle beraber devletten yana olacaklarını kaydeden Parıldar, "Devletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yine de yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte inşallah daha güzel yarınlara gideceğiz" şeklinde konuştu. - MUŞ