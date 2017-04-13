Referandum İçin Yurt Dışında Kullanılan Oyların Tasnif İşlemi Başladı (2) - (Yeniden)

ANAYASA değişikliği halk oylaması için yurt dışında kullanılan oylar, torbalar halinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'a getirildi. Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum u için 57 ülkede ve 120 temsilcilikte kullanılan oylar, 728 diplomatik torba içinde ATO Congresium'a getirilerek, oyların tasnif işlemleri başladı. Tasnifi gerçekleştirilen ağzı mühürlü oy torbaları, görevlilerin gözetiminde sandıklara yerleştirildi. Pusulalar, 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar sandıklarda muhafaza edilecek. Pazar günü, tüm Türkiye'de oy verme işlemi bittikten sonra gurbetçilerin oyları da eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak. - Ankara