Referandum İçin Sağlık Tedbirleri Alınacak

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması ile ilgili sağlık tedbirlerinin alındığını söyledi.



Referandum dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olarak Niğde'de sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara destek olmak için gerekli tedbirleri almakta olduklarına işaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Yücel, "Hastalarımızla ilgili talepler evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna yapılacaktır" dedi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın referandum öncesinde bilgilendirilmelerinin temin edileceğine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak seçim günü oy kullanma saatleri içerisinde Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezlerinin açık tutulacağını söyledi.



Dr. Yücel, "Talepte bulunmuş olan ve Evde Sağlık Hizmeti ekibi desteği olmadan oy kullanamaya gidemeyecekleri belirlenen uygun hastalar hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınacak ve oy kullanmalarını müteakiben alındıkları mahalle geri götürülecektir. Sağlık kurumları olarak gerekli tüm sağlık tedbirleri sağlanmış olup, vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ederim" diye konuştu. - NİĞDE