Referandum İçin Ahmed Arif'in Şiiriyle 'Hayır' Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seslendirdiği Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiiriyle anayasa değişikliği için referandum sürecinde halka 'Hayır' deme çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ilgi çektiğini söyleyen Özel, görüntülü şiirin 10 milyon kişi tarafından izlendiğini belirterek, "Bir yandan Türkiye'de bu kadar gerilim, kutuplaşma, şiddet, terör ve gözyaşı varken, bir Ahmed Arif şiirinin umut olabilmesi hala daha umudun var olduğunu gösteriyor" dedi.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'den geçen ve referandum sürecine giren anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecinde görüntülü şiirle halka 'Hayır' demeleri çağrısı yaptı. Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiirini seslendiren CHP'li Özel, twitter hesabı üzerinden 'Öyle yıkma kendini, Öyle mahzun, öyle garip? Ayağa kalk Biz kazanacağız. #Hayır' ifadelerini kullandı.



UMUTSUZLUĞA KARŞI ŞİİRLİ ÖNLEM



CHP'li Özel, "Türkiye'de bu anayasa değişikliğiyle ilgili çok ciddi endişeler bulunduğunu bunu bir rejim değişikliği olarak gördüklerini, Cumhuriyet kazanımları, Atatürk'ün kurduğu parlamenter sistemin çok ciddi bir şekilde yara alacağını düşündüklerini söyledi. Özel, şöyle devam etti:



"23 Nisan 1920'de saraydan halka verilmiş egemenliği bu kez halktan alınıp tekrar saraya verileceği bir süreci yaşıyoruz. Bu konuda 1 ay boyunca TBMM'nin anayasa değişikliği komisyonunda ve genel kurulunda sabahlara kadar süren, günde 18 saatleri bulan büyük bir mücadele verdik bu değişikliklere engel olabilmek için. Türkiye'de bu gidişattan rahatsız olan, rejim değişikliğini istemeyen milyonlarında gözü kulağı mecliste oldu. Şimdi bunun meclisten geçmesiyle birlikte anayasa değişikliği artık halka gidecek. Bizim mecliste bunu engelleyemememiz bir yılgınlık veya üzgünlük yaratmaması lazım. Çünkü esas mücadele alanı referandum sırasında tüm Türkiye olacak. Bu amaçla moral ve motivasyonu, birlikteliği sağlayabilmek için ve meclisteki mücadelenin umutsuzluğa dönüşmemesi için bir çağrıda bulunmak gerekiyordu. Ahmed Arif'in çok sevdiğim şiiri olan 'Anadolu'yu okudum."



"ŞİİR GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI ANLATIYOR"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, müzik eşliğinde ve Türkiye'nin genel görüntüleriyle seslendirdiği şiirin şuan ülkenin içinde bulunduğu durumu anlattığını belirterek, "Sözleri bugünlere bakınca anlamlıdır. Özellikle şiirin öne çıkan yerleri günümüzdeki durumları anlatıyor. Bunun referandum sürecinde rejimin değişmesinden kaygı duyan cumhuriyetçi, demokrat, milliyetçi, vatansever insanların bir araya gelerek, ayağa kalkarak, ülkeye sahip çıkmalarına ilişkin demokratik bir çağrıdır" diye konuştu.



"25 YIL SONRA İLK DEFA ŞİİR OKUDUM"



25 yıl aradan sonra ilk defa şiir okuduğunu ifade eden Özel, "Küçük yaşlardan beri okulda şiir okurdum. Öğretmenlerim iyi şiir okuduğumu söylüyorlardı. Bugüne kadar buna ihtiyaç duymamıştım. Ama yaklaşık 25 yıl sonra bir kez daha şiir okudum. Okuduğum şiir müzik ve Türkiye görüntüsü ile birleştirince ortaya güzel bir görüntü çıktı. Bu kadar büyük patlama beklemiyordum. Şuanda Türkiye'de 10 milyon kişi tarafından bu görüntü izlenmiş. Bunda sosyal medyanın gücünü görüyoruz. Benim sosyal medyada toplam 400 bin takipçim var. Ancak bütün sevenlerimizin, milletvekillerimizin paylaşmasıyla görüntü 10 milyon kişi tarafından izlenmiş. Hızla da yayılıyor" dedi.



CHP'li Özel ayrıca, Ahmed Arif'in şiirinin bir umut olduğunu ifade ederek, "Bir yandan Türkiye'de bu kadar gerilim, kutuplaşma, şiddet, terör ve gözyaşı varken, bir Ahmed Arif şiirinin umut olabilmesi hala daha umudun var olduğunu gösteriyor. Ülkeye olan inancın kaybedilmediğini gösteriyor" diye konuştu.



CHP'li Özel son olarak, anayasa değişikliğiyle ilgili başlayan referandum sürecinde halka 'hayır' çağırısında bulunması amacıyla il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak çalışmaların belirlenmesi için yarın parti genel merkezinde toplantı yapılacağını ifade etti.



- Manisa