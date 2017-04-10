Referandum Haftasına Giriş
Trump'ın politikalarına dair belirsizlikler ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi bir nevi küresel risk iştahı açısından da olumsuzluk yarattı.
Fed'in de açıkladığı tutanaklarda bilanço küçültmeyi değerlendirdiğini gördük. TL'de artan oynaklık neticesinde yeniden 3,70 üzerine fiyat hareketi görülmekle beraber; USDTRY kuru da 3,74 üzerini gördü.
USDTRY için konuşacak olursak; ana bant aralığı 3,67 – 3,81; bunun içinde günlük harekette 3,69 – 3,67 bölgesi altında 3,62 ve 3,58 öne çıkmakta; 3,67 – 3,81 ana bandı içinde güniçi hareketlerde 3,74 ve 3,78 seviyeleri izlenmeli. 3,69 – 3,67 seviyesindeki ana destek bölgesi kırılmazsa USDTRY'de düşüş alım fırsatı olacaktır.
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