Referandum Haftasına Giriş

Fed'in de açıkladığı tutanaklarda bilanço küçültmeyi değerlendirdiğini gördük. TL'de artan oynaklık neticesinde yeniden 3,70 üzerine fiyat hareketi görülmekle beraber; USDTRY kuru da 3,74 üzerini gördü.

USDTRY için konuşacak olursak; ana bant aralığı 3,67 – 3,81; bunun içinde günlük harekette 3,69 – 3,67 bölgesi altında 3,62 ve 3,58 öne çıkmakta; 3,67 – 3,81 ana bandı içinde güniçi hareketlerde 3,74 ve 3,78 seviyeleri izlenmeli. 3,69 – 3,67 seviyesindeki ana destek bölgesi kırılmazsa USDTRY'de düşüş alım fırsatı olacaktır.