Referandum Günü Sosyal Medya Onu Konuşmuştu



Oy vermeye gittiği okulda basamakları elleriyle çıkan engelli Emrah Gürsel Güldiken, trafik kazasında ayaklarını yitirmiş. Güldiken, "Sitemim Milli Eğitim Bakanlığı'naydı. Konu başka yerlere çekildi" dedi.

Referandum günü şüphesiz en çok konuşulan isimlerden biri, İstanbul'da oy vermek için gittiği Eyüp Silahtarağa İlkokulu'nda asansörün arızalı olması nedeniyle merdivenlerden elleri üzerinde çıkan engelli Emrah Gürsel Güldiken'di. Güldiken, yaşadığı o anları, referandum sonuçlarını kutlamak için geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Milliyet'e anlattı. Oyunu kullanmak için Sabah saatlerinde okula gittiğinde, kayıtlı olduğu sandığın 3. katta olduğunu öğrendiğini söyleyen Güldiken, "Asansöre yöneldim. Ancak arızalı olduğu söylendi. Görevlilere durumumu ilettim. Oy kullanacağım sandık üst katlarda olduğu için çıkamayacağımı söyledim. Okuldaki görevliler 'Asansörü siz yaptırın' dedi. Ben de duruma sinirlendim. Çevremdekiler yardım talebinde bulundu. İlk basamakları kendi çabamla çıktım, o sırada bir müşahit arkadaş da videoya aldı. Sonra çevredekilerin yardımlarıyla çıktım, oyumu kullandım" dedi.

(Kaynak: Milliyet)