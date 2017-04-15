Referandum Günü Hava Nasıl Olacak?
Yarın İzmir, İstanbul ve Ankara'da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken sıcaklık gün içerisinde en fazla 22 dereceye çıkacak.
Yarın İzmir, İstanbul ve Ankara'da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken sıcaklık gün içerisinde en fazla 22 dereceye çıkacak. Bazı bölgelerde ise aralıklı sağanak yağış hakim olacak.
Kaynak: Dunya.com
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