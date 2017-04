Referandum Gergin Başladı Diyarbakır'da İki Kişi Hayatını Kaybetti

Türkiye yoğun güvenlik önlemleri altında anayasa değişikliği için sandık başına giderken Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı seçim merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



Çermik'e 30 kilometre uzaklıktaki Yabanardı köyünde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.



Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada ilk belirlemelere göre ikisi ağır üç kişi yaralandı. Durumları ağır olan iki kişi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatlarını kaybetti. Olay sonrası jandarma köyde bulunan güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



Turn out seems high in secular #Kadikoy. Can this historical referandum witness a record high turn out? We'll see. #Turkey #referandum pic.twitter.com/rGkwMzPDza— Rengin Arslan (@RenginArslan) April 16, 2017



Türkiye'nin doğu illerinde oy verme işlemi sabah saat yedide başlayıp öğleden sonra dörtte sona erecek.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: hayatını Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Referandum Diyarbakırda başladı gergin kişi iki kaybetti Gepost: 16 april 2017