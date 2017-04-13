Referandum Çalışmasında Otomobil Çarpması Sonucu Öldü

ISPARTA'da AK Parti'nin referandum çalışmalarına gönüllü olarak katılan 81 yaşındaki Sadrettin Şengül, broşür dağıtırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kurulduğu dönemden itibaren AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın çalışmalarında gönüllü görev yapan Sadrettin Şengül, dün Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Karaağaç Mahallesi'nde referandum çalışmasına katıldı. Saat 13.00 sıralarında broşür verdiği bir evden çıkan Sadrettin Şengül'e yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 SJ 4430 plakalı otomobil çarptı.



Kazada ağır yaralanan Sadrettin Şengül, diğer partililer tarafından çağrılan ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şengül burada yapılan müdahaleye rağmenyaşamını yitirdi.



Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.



- Isparta