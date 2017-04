Referandum Akşamı Elektrik Ekipleri Teyakkuzda Olacak

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, sayım yapılacak yerlerde herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanmaması için ekiplerin teyakkuzda olacağını söyledi.



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasında Kocaeli'de alınan tedbir ve güvenlik önlemleri ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Makam toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü eşlik etti.



"Halk oylamasının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için tedbirler alındı"



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "16 Nisan 2017 Pazar günü tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de anayasa değişikliğine ilişkin referandum gerçekleştirilecektir. Bu perspektifte bugün sizlerle bugüne kadarki süreci değerlendirmek üzere referandum öncesi, referandum günü ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerini paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Referandum sürecine kadar Kocaeli'mizde son derece olgun, demokratik ve huzur içerisinde bir süreç geçirdik. Bu noktada Kocaeli halkının engin hoşgörüsü, demokratik ve bu anlamdaki özgürlükçü yaklaşımı, siyasi parti il başkanlarımızın sorumlu davranışları takdire şayandır. Bugüne kadarki olgunlukları için Kocaelili vatandaşlarıma, siyasi partilerimizin başkanlarına ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın iradelerini özgür bir şekilde sandığa yansıtmaları için bütün tedbirler Valiliğimiz tarafından alınmıştır. Önceliğimiz; bütün vatandaşlarımızın o gün, bugüne kadar seçim ve referandum larda olduğu gibi huzur ve güven içerisinde, özgürce sandığa gitmesi ve oyunu kullanmasıdır" dedi.



"2 bin 848 güvenlik personelimiz görev alacaktır"



Açıklamasına devam eden Güzeloğlu, "16 Nisan Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek halk oylamasında ilimizde toplam 1 milyon 301 bin 394 seçmenimiz, toplam 3 bin 494 sandıkta oy kullanacaklardır. Bu 3 bin 494 sandığın olduğu bölgelerde 2 bin 848 güvenlik personelimiz görev alacaktır. Bu personellerimizin 2 bin 231'i İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı müdür, amir ve polis memuru, 617'si de rütbeli ve rütbesiz jandarma personelidir. Bu süreç içerisinde bugün halen görevde olmak ve devamında seçim günü de tüm bu süreci idari anlamda yönetmek üzere Valiliğimizde İl Seçim Harekat Merkezimiz oluşturulmuştur. Bu merkez halk oylamasına dönük tüm Valiliğimiz sorumluluğundaki iş ve işlemlerin koordinasyonu, yürütümü, yönetimi ve denetimiyle sorumludur. 16 Nisan günü 00.00 dan itibaren 24 saat esasına göre çalışacak ve ikinci bir emre kadar göreve devam edecektir. İl Seçim Merkezimize bağlı olarak her bir ilçemizde de İlçe Kaymakamlarımızın başkanlığında aynı saat, süreç ve sorumlulukla İlçe Seçim Merkezlerimizde görev yapacaklardır. Bu referandum da jandarma bölgesindeki oy pusulaları sandık başkanlarına İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının takdiriyle oy gününden önce, polis bölgesindeki sandıkların oy pusulaları da sandık başkanlarına 16 Nisan günü saat 05.00 de teslim edilecektir" şeklinde konuştu.



"Elektrik kesintilerine karşı SEDAŞ uyarıldı"



Alınan tedbirler ile ilgili bilgiler veren Güzeloğlu, "16 Nisan Pazar günü genel hayata dönük bütün süreçlerde görev yapmak üzere gerekli temel hizmet birimleri o günün hassasiyeti içerisinde ek tedbirler, ekipler ve görevler tanımlamışlar, o gün herhangi bir aksaklığa karşı en üst düzeyde ve ani müdahale yeteneğine dönük alt yapılarını planlamışlardır. 16 Nisan günü oy kullanma süresince tüm Kocaeli'de umumi eğlence yerleri kapalı olacaktır. Her ne suretle olursa olsun alkol satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde içki verilmesi 298 sayılı Yasanın 79. maddesi uyarınca yasaktır. Yine o gün asayiş ve emniyeti korumakla görevli olan güvenlik personeli ve ilgililerden başka ruhsatlı dahi olsa hiç kimse silah taşıyamayacaktır. Oy kullanma merkezlerinde sayım ve döküm işlemlerinin geç kalma ve uzun sürmesi ihtimaline karşı ve özellikle il ve ilçe seçim kurulu bina ve merkezlerimizde hem oy kullanma, hem sayım, hem de ilçe ve il seçim kurulu binalarında elektrik arızası ve kesintisine karşı jeneratörler sağlanmış, aydınlatma elemanları temin edilmiş ve SEDAŞ bu konuda uyarılmıştır" ifadelerini kullandı.



"Demokrasinin en önemli zenginliği halkın iradesinin sandığa yansımasıdır" diyen Güzeloğlu, "Seçim günü sağlık problemi nedeniyle evde sağlık hizmeti alan hastalarımız sosyal devlet anlayışımız gereğince oy kullanmak amacıyla İl Halk Sağlığı bünyesindeki 444 38 33 nolu telefonları arayarak, müracaat ettikleri takdirde oy kullanmaları için kendilerine gerekli hizmet verilecektir. Oy kullandıktan sonra tekrar sağlık görevlileri nezaretinde evlerine intikal ettirileceklerdir. Güvenlik nedeniyle oy kullanma esnasında oy kullanılan okul binalarının bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya herhangi bir araç girişine kesinlikle müsaade edilemeyecektir. Genel olarak oy kullanılacak binaların yollarında tam bir güvenlik ve erişilebilirlik sağlanacak, hiç kimsenin oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza müdahalede bulunmasına izin verilmeyecektir" dedi.



"Halk oylamasının son derece demokratik bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum"



Halk oylamasının demokratik bir şekilde tamamlanacağına inandığını belirten Güzeloğlu, "Halk oylamasında görev alacak şahısların ve seçmenlerin özgür iradesini etkilemeye yönelik propaganda, tehdit ve benzeri eylemlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek, huzur ve güven içerisinde bu halk oylamasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Demokrasinin en önemli zenginliği halkın iradesinin sandığa yansıması ve özgürce bu iradenin kullanılmasıdır. Bu noktada Kocaeli'miz de Valiliğimiz sorumluluğunda, İlçe Kaymakamlıklarımız, güvenlik birimlerimiz ve her düzeydeki yetkili kurum ve kuruluşlarımızda buna dönük tedbirlerimiz en üst düzeyde alınmıştır. İnşallah güven ve huzur içinde bu süreci tamamlayacağız. Bu halk oylamasının son derece demokratik, sorumlu ve saygılı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - KOCAELİ