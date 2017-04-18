Referandum'a Katılım En Az Bu İl'de Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için Referandum seçiminde resmi olmayan verilere Ağrı katılımın en az oldu il oldu.



Türkiye genelinde yapılan ve katılımın yüzde 85.10 civarında olduğu referandumda Ağrı yüzde 71.07 oranı ile sandığa giderek oy kullandı. Nüfusun yüzde 29'unun sandık başına gitmediği ilde vatandaşlar sebebin dışarıda yaşayan ve çalışan çok sayıda Ağrılı olmasına ve kararsızlarına sayısına bağladılar. Saat 07: 00'de başlayan ve 16: 00'da sona eren referandumda Ağrı'da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ağrı geneli bin 121 sandık kuruldu. 292 bin 701 seçmenden 208 bin vatandaş sandığa giderek oy kullandı. 202 bin 369 oy geçerli olurken, 6 bin 159 oy ise geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı genelinde yüzde 56,4 'Hayır', yüzde 43,6 sandıklardan 'Evet' oyu çıktı. 'Evet' oyları 87 bin 140, 'Hayır' oyları ise 115 bin 229 oy aldı. Ağrı merkezde ise kurulan 283 sandıkta 62 bin 428 vatandaş oy kullandı. 60 bin 797 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 'Evet' 32 bin 718 'Hayır' ise 28 bin 79 oy aldı. Bin 631 oy ise geçersiz sayıldı. 21 bin 894 vatandaş sandığa gitmedi. Ağrı merkezde 'Evet' yüzde 53.82, 'Hayır' yüzde 46.18 oranında oy aldı.



'Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay ve Diyadin 'Hayır' dedi' Ağrı genelinde seçime katılım oranı yüzde 71,07 oranında kaldı. Yüzde 29,3 seçmen sandığa gitmedi. Ağrı bu sonuçlarla Türkiye geneli referanduma katılım oranı en düşük katılım gösteren il oldu. Doğubayazıt'ta seçmenler Referandum'da 'Hayır' oyu kullandı. 219 sandık kuruldu. 65 bin 515 seçmenin bulunduğu ilçede 46 bin 925 seçmen oy kullandı. 45 bin 557 oy geçerli sayıldı. 'Hayır' oyları yüzde 76.17, 'Evet' yüzde 23.83 oranında oy aldı. Sandığa gitme oranı yüzde 71.62 oldu. Patnos'ta vatandaşlara 'Hayır'dan yana oy kullandı. İlçe ve köylerde 221 sandık kuruldu. 63 bin 10 seçmenin bulunduğu ilçede 41 bin 87 kişi oy kullandı. 39 bin 788 oy geçerli sayılırken, 'Evet' yüzde 34.60, 'Hayır' ise yüzde 65.40 oranında oy aldı. Katılım oranı yüzde 65.21 oranında kaldı.



Diyadin'de 'Hayır' kazandı. İlçede 104 sandık kuruldu. 22 bin 439 seçmenin bulunduğu ilçede 15 bin 137 vatandaş sandığa giderek oy kullandı. 14 bin 543 oy geçerli sayılırken 'Evet, yüzde 31.86, 'Hayır' yüzde 68.14 oranında oy aldı. Katılım oranı yüzde 67.46'da kaldı.



Taşlıçay'da da 'Hayır' önde kapattı. İlçede 52 sandık kuruldu. 11 bin 198 seçmenin bulunduğu ilçede 8 bin 139 vatandaş oy kullandı. 7 bin 852 oy geçerli sayılırken 'Evet' yüzde 41.80, 'Hayır', yüzde 58.20 oranında oy aldı. Sandığa gitme oranı yüzde 72.68 oranında kaldı.



'Ağrı merkez, Eleşkirt, Tutak ve Hamur 'Evet' dedi' Tutak'ta 'Evet' kazandı. 17 bin 179 seçmenin bulunduğu ilçede 12 bin 684 vatandaş oy kullandı. 12 bin 425 oy geçerli sayılırken 'Evet' yüzde 56.52, 'Hayır' yüzde 43.48 oranında oy aldı. Referandum'a katılım oranı yüzde 73.93 oldu. Eleşkirt'te de 'Evet' kazandı. Seçmen sayısının 20 bin 90 olduğu ilçede 94 sandık kuruldu. 15 bin seçmen oy kullandı. 14 bin 905 oy geçerli sayılırken 'Evet' yüzde 74.79,'Hayır', yüzde 25.21 oranında oy aldı. Seçime katılım yüzde 75.87 oranında kaldı.



Hamur ilçesinde de 'Evet' kazandı. 9 bin 587 seçmenin bulunduğu ilçede 6 bin 826 seçmen oy kullandı. 6 bin 661 oy geçerli sayılırken 'Evet' yüzde 57.53, 'Hayır' yüzde 42.47 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 71.20'de kaldı. Ağrı'da vatandaşların yüzde 29.7'si sandığa gitmedi. Ağrı merkezde 'Evet' yüzde 53.82, 'Hayır' yüzde 46.18 oranında oy aldı.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>