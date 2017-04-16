Refarendumda Görevli Memurlar Sandık Yemini Etti

Anayasa değişikliği referendumunda görev alan sandık başkanları ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu lisesinde görevliler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra oy verme işlemleri başlamadan önce 'sandık yemini' etti.

İŞTE SANDIK YEMİNİ

Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.