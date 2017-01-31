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Geçiş için beklenilmesi

Pasaport kontrolü yapılması Mısır yönetimi tarafından geçici olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler dördüncü gününde devam etti. Mısır tarafına geçmek isteyen çok sayıda Filistinli sınır kapısında pasaport kontrolü için bekledi.