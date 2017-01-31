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Geçiş için beklenilmesi
Pasaport kontrolü yapılması Mısır yönetimi tarafından geçici olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler dördüncü gününde devam etti. Mısır tarafına geçmek isteyen çok sayıda Filistinli sınır kapısında pasaport kontrolü için bekledi.
Refah Sınır Kapısı'ndan Geçişler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Geçiş için beklenilmesi Pasaport kontrolü yapılması Mısır yönetimi tarafından geçici olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler dördüncü gününde devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: