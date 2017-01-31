Refah Sınır Kapısı'ndan Geçişler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Geçiş için beklenilmesi Pasaport kontrolü yapılması Mısır yönetimi tarafından geçici olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler dördüncü gününde devam etti.

Refah Sınır Kapısı'ndan Geçişler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Geçiş için beklenilmesi
Pasaport kontrolü yapılması Mısır yönetimi tarafından geçici olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler dördüncü gününde devam etti. Mısır tarafına geçmek isteyen çok sayıda Filistinli sınır kapısında pasaport kontrolü için bekledi.

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Mısır