Reem'den Çığır Açan Tedavi Yöntemi

REEM Nöropsikiyatri Klinikleri, dünyada Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmayı başaran tek klinik olarak öne çıkıyor. TMS (Manyetik uyarı) tedavisini Kuantum Biofeedback ile birlikte uygulayan klinik, sağlıkta yeni bir devrime imza attı.



Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmayı başararak bu konuda dünyanın tek kliniği olan REEM Nöropsikiyatri Kliniği, yeni buluşuyla sağlıkta yeni bir devrim yarattı. TMS (Manyetik uyarı) tedavisini Kuantum Biofeedback ile birlikte uygulayan REEM, birçok psikolojik rahatsızlığı da gidermeyi hedefliyor. Depresyon, panik atak, takıntılı durumlar, bipolar bozukluk vakaları, alzheimer, parkinson, filç, migren ve ALS gibi hastalıklarda uygulanan TMS (manyetik uyarı) tekniği ile tedavi yöntemi, vücudun ve organların enerji frekanslarını düzene sokan Kuantum Biofeedback ile uygulanmaya başlayacak.



Dünyada ilk kez uygulanacak



TMS (Manyetik uyarı) ile Kuantum Biofeedback tekniğinin birlikte uygulanması, dünyada da ilk olacak. REEM Nöropsikiyatri Kliniği, ilaçlara bağımlı olmayan yeni ve modern tedavi teknolojilerini hizmete sokmak ve koruyucu hekimlik alanında yeni atılımlar yapmakta. Başlatılan bu tedavi yöntemi, birçok psikilojik hastalıkta da çığır açan bir teknik olacak. - İSTANBUL