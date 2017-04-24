Reel Kesim Güveninde Artış Sürüyor
Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti.
Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki artış 3'üncü aya taşınmış oldu.
Kaynak: Dunya.com
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