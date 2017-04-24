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Reel Kesim Güveninde Artış Sürüyor
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Reel Kesim Güveninde Artış Sürüyor

Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güveninde Artış Sürüyor

Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki artış 3'üncü aya taşınmış oldu.

Kaynak: Dunya.com

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