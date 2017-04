Reel Kesim Güven Endeksi Nisanda Yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 2,3 puan artışla 111,2 oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, nisan ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti.



Endeksi oluşturan

anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut

toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış

yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mamul mal stoku miktarı ve gelecek üç aydaki üretim

hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.



Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de (RKGE-MA) nisanda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 106,3 puan seviyesine geriledi.





Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 10,2



Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile

ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan

seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İç

piyasa sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine

olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü

gözlendi.



Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak ise bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu

bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş

miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki

istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin

artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.



Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler

lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış

beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi.



Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki

aya göre 0,6 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.



Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 52'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 17,8'i talep

yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla iş gücü yetersizliği ile hammadde ekipman

yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.



Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak,

bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Avrupa Birliği

içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücünde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin bu dönemde de devam

ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin ise zayıfladığı

görüldü.



İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu

belirtenlerin oranı yüzde 13,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,7'ye yükselirken, daha kötümser

olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,0'ye geriledi.



Yöntem değişikliği



Bu arada, TCMB'nin açıklamasına göre "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.





"İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma aşamalı olarak yapılıyor. İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar, birinci aşamada iş yerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılıyor ve ağırlıklar her yılın nisan ayında güncelleniyor.



Bu yılın nisan ayından itibaren ise ağırlıklandırmanın her aşamasında, anket kapsamındaki iş yerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleri kullanılacak ve ilgili seriler Ocak 2007'den itibaren revize edilecek. Revize edilen seriler ayrıca, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nde (EVDS) de yer alacak.



TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle: ???





2017 Ocak 2017 Şubat 2017 Mart 2017 Nisan Reel Kesim Güven Endeksi 97,1 105,9 108,9 111,2 Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 84,8 92,1 92,7 97,2 Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 100,6 100,4 95,0 Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 104,3 124,7 129,5 125,2 Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,9 112,5 120,9 113,8 Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,3 89,9 98,5 117,6 İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,8 128,3 125,4 129,3 Sabit sermaye yatırım harcaması 101,6 105,1 108,7 110,5



Genel gidişat 73,8 93,9 95,3 101,3