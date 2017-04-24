Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta 2.3 Puan Yükseldi

– Reel kesim güven endeksi Mart ayında, bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 111.2 düzeyine yükseldi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkiledi.



Gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mamul mal stoku miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler de endeksi azalış yönünde etkiledi.



Merkez Bankası açıklamasında, "Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görülüyor. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözleniyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti" denildi.



İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74.7'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12'ye geriledi. - İstanbul