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Reel Efektif Döviz Kuru Aralık'ta Geriledi
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Reel Efektif Döviz Kuru Aralık'ta Geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 92.16’ya geriledi.

Reel Efektif Döviz Kuru Aralık'ta Geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 92.16'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılı Aralık ayı geçici Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Aralık ayında 92,16 oldu. Kur, bir önceki ayda 95,12 olarak gerçekleşirken bir önceki yılın aynı ayında ise 97,49 seviyesinde saptanmıştı. - İSTANBUL

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