Reef Coin Yorum: Reef nedir? Reef coin nedir? Neden yükseldi?

Reef Coin Yorum: Reef nedir? Reef coin nedir? Neden yükseldi merak ediliyor. Reef coin Paribu'da listelendikten sonra %100 arttı. Reef coin, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur . Bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır. Reef anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki,İşte Reef (REEF) coin hakkında merak edilenler

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.

REEF COİN NEDİR?

Reef, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur . Bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır.

Proje üzerinde çalışma 2020'nin ikinci yarısında başladı. Reef'in arkasındaki kişiler, kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve "tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim" yarattığını savunuyorlar.

Reef, likiditeyi bir araya getirir ve otomasyon sağlar. Ayrıca, mevcut ticaret platformlarıyla ilişkili dezavantajları da ele almayı amaçlamaktadır. Merkezi borsalar güvenlik ihlallerine eğilimliyken, merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilir ve genellikle kullanımı zordur.

Reef'in Kurucuları Kimlerdir?

Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Onun motivasyonu, DeFi ile ilgilenmek isteyen perakende yatırımcılar için girişin önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk alma iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

Mancheski, kripto para birimine yeni gelenlerin sipariş defterlerinin kullanımıyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl çalıştığını kolaylıkla öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya'da doğan Mancheski, fintech tutkusunun onu blockchain teknolojisiyle tanıştırmasına yol açtığını söyledi. Reef'i hayata geçirmekle ilgili en büyük zorluk olarak yetkin bir ekip oluşturmayı tanımladı.

Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikler sorulduğunda, "Bağımlılık yapan bir kişiliğim var - kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyler yapmayı bırakamam."

Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.

Reef'i Benzersiz Yapan Nedir?

Reef, en iyi yatırım stratejilerine ayak uydurmakta zorlanan mevcut DeFi kullanıcılarının yanı sıra yeni gelenlere yöneliktir. Şirket ayrıca, Ethereum blok zincirinde görülen yüksek gaz ücretlerinin üstesinden gelmek istiyor , ki bazıları bunun DeFi protokollerini "kullanılamaz" hale getirdiğini iddia ediyor.

Reef'in benzersiz nitelikleri söz konusu olduğunda, herhangi bir DeFi protokolünün işletim sistemine nasıl entegre edilebileceği ile bağlantılıdır. Kullanıcılar tek bir tıklamayla seçtikleri pozisyonlara girip çıkabilir ve likidite havuzu jetonlarını yönetmeyle ilgili bazı güçlükleri ortadan kaldırır.

Polkadot üzerine nasıl inşa edildiğinden dolayı Reef, Avalanche, Moonbeam ve Plasma'nın yanı sıra Ethereum ve Binance Smart Chain üzerindeki DeFi protokollerini destekleyebilir. Sonuç olarak, Reef kullanıcıları, birden fazla hesap ve takibi zor olabilecek sayısız kullanıcı adı ve şifre gerektirmeden daha geniş sayıda platforma erişebilir.

Dolaşımda Kaç Resif (REEF) Sikkesi Var?

Şu anda, REEF'in üç milyar tokenin üzerinde dolaşımdaki bir arzı var. Toplam token arzına gelince, yaklaşık% 3'ü Binance Launchpool'a tahsis edilirken,% 21'i token satışları yoluyla yatırımcılara dağıtıldı. Reef ekibi arzın% 16'sını elinde tutuyor ve özel olarak oluşturulmuş bir vakıf% 17,5'ine sahip ve yaklaşık% 12,5'i ekosistemi geliştirmek için ayrılmış durumda. Kalan% 30, protokol emisyonlarına ve likidite ödüllerine ayrılmıştır ve tokenler, şimdi ile 2025 sonu arasında kademeli olarak piyasaya sürülecek.

Reef Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Reef'e göre ağ, Polkadot tarafından işletilen paylaşılan güvenlik modeli altında güvence altına alındı. Bu sadece ağı dayanıklı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yükseltmelerin çatal olmadan yapılabileceği anlamına gelir.

REEF tokenlerine sahip olanlar tarafından yönetilen merkezi olmayan bir özerk organizasyon da kuruldu.

Resifi (REEF) Nereden Satın Alabilirsiniz?

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.