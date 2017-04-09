Reebok'tan Bitkisel Malzemelerden Üretilen ve Atığa Dönüşmeyen Çevre Dostu Ayakkabı

Son zamanlarda 3D yazıcı teknolojisinin daha fazla kullanılması sayesinde kullanıcılar birbirinden farklı projelerle karşı karşıya kaldı.



Under Armour'un 3D yazıcıyla ürettiği ayakkabılar, Xiaomi'nin Intel işlemciden güç alan akıllı ayakkabısı veya Lamborghini'den süper ayakkabı projesi derken, kullanıcılar birbirinden farklı projelerle karşılaştı.



Bütün bu gelişmelerin ardından çevre dostu bir ayakkabı üretmek isteyen Reebok, bitkisel malzemelerden, ilerleyen zamanlarda atığa dönüşmeyen bir ayakkabı üretmek için ilk adımı attı. Pamuk ve mısır kullanarak üretilmesi planlanan ayakkabının üretim aşamasının son bulması halinde, ömrü dolduktan sonra hızla toprağa karışan bir ayakkabı projesi kullanıcılara sunulmuş olacak.