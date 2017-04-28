2005 yılından bu yana yedi albüm ve pek çok hit şarkıya imza atan, rock müzik dünyasında farklı bir yere sahip olan Redd, Tudors Arena'da sizlerle.



Her albümüyle müzikal çeşitliliğini daha da zenginleştiren grup, özellikle "Mükemmel Boşluk" albümüyle rock, indie, synth-rock çizgilerinde gezinen, çok katmanlı melodileri ve içe dönük sözleriyle dramatik ve yepyeni bir sound ortaya koydu. Albüm otoriteler tarafından çok beğenilirken, yazılı ve görsel basın tarafından da 2016'nın en iyi rock albümü seçildi.



Redd, müzikal üretimlerinin yanı sıra, parçası oldukları sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal olaylar karşısında üstlendikleri roller nedeniyle Türkiye'nin tartışmasız en saygın ve en cesur gruplarından biri olarak bilinmekte.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Merkez



Mekan : Tudors Arena



Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Redd



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır