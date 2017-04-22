Redd

İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler" ve "Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21" ve "Hayat Kaçık Bir Uykudur" albümleri ile devam etti.

Redd

İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler" ve "Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21" ve "Hayat Kaçık Bir Uykudur" albümleri ile devam etti. Mart 2016'da yayımladığı son albümü "Mükemmel Boşluk" ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, aynı zamanda pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : 6: 45 KK Ankara

Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere

Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 30: 00

Kategori : Redd

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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