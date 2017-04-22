İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler" ve "Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21" ve "Hayat Kaçık Bir Uykudur" albümleri ile devam etti. Mart 2016'da yayımladığı son albümü "Mükemmel Boşluk" ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, aynı zamanda pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : 6: 45 KK Ankara



Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere



Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 30: 00



Kategori : Redd



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır