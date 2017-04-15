Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarıdan Redd, 15 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde...



2005'te kuruldular. Çeşitli konser serilerine ve soundtrack çalışmalarına imza attılar. Farklı sosyal sorumluluk projeleri ve konserlerinde ön saflarda yer aldılar. Yaptıkları açıklamalarla, muhalif duruşlarıyla, basın özgürlüğünün yanında duran tavırlarıyla, müzik sansürüne karşı çıkışlarıyla grubu dinleyen dinlemeyen herkesin sevgisini kazandılar. Yayımladıkları her albümde yepyeni bir konsept işlemelerine rağmen benimsedikleri tarzlarından ve çizgilerinden hiç şaşmadılar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kartal



Mekan : Beyrut Performance



Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2



Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Redd



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır