Türkiye rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, 19 Ocak'da IF Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler" ve "Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21" ve "Hayat Kaçık Bir Uykudur" albümleri ile devam etti. Mart 2016'da yayımladığı son albümü "Mükemmel Boşluk" ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, aynı zamanda pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor.