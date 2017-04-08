Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor'un Aldığı Sonuçlar Nedeniyle Kızgın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting yapmak için gittiği Rize'de Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kısa bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın Karaman ile görüşmesinde "Dik duruyoruz" mesajı çıktı.

"BORÇLANMADAN DİK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Rize mitinginin sonunda Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen teknik direktör Hikmet Karaman ve kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne bu haliniz, bak Antep bile deplasmanda galip geldi" sorusuna teknik direktör Karaman, "Efendim, kulüp olarak mali disiplinden taviz vermeden, kulübü fazla borca sokmadan dik durmaya çalışıyoruz. Diğer takımlar özellikle devre arası transferinde aşırı bir borçlanmaya giderek, kadrolarına takviyeler yaptılar biz ise bütçemizi aşmadan bu yarışta dik durmaya çalışıyoruz." dediği öğrenildi.

"O İŞİ UNUT, İŞİNE ODAKLAN"

Bu sözler sonrası Erdoğan'ın, teknik direktör Hikmet Karaman'ın elini tutarak "O işi unut ve işine odaklan" dediği ve ligde alınan başarısız sonuçlardan dolayı oldukça kızgın olduğu gözlendi.

(Futbol Arena)