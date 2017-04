Recep Konuk, Oyunu Kullandı

AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, oyunu İmaret Mahallesi'nde bulunan Karaman Anafartalar Ortaokulu'nda kullandı.



Saat 10.30'da AK Parti Karaman Kadın Kolları İl Başkanı Ümit Gülin Göksoy ve parti yöneticileriyle birlikte İmaret Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Ortaokulu'na giden AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, oyunu 1135 numaralı sandıkta kullandı.



Yoğun seçim çalışmalarını geride bıraktıklarını ve kampanya süreci boyunca her fırsatta birlik ve beraberlik vurgusu yaptıklarını ifade eden TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, "Bu halk oylamalarında halkımız kendi iradesi ile ilk defa bu kadar geniş çaplı bir değişiklik yapıyor ve ülkemizin hükümet sistemini oyluyor. Bizim ülke olarak birinci önceliğimiz birlik olmaktır. Bin yıllık kardeşlik hukuku ile bir arada yaşamış bu coğrafyanın evlatları olarak barış ve kardeşlik ortamını tesis etmemiz gerekiyor. Biz bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyor, kalkınmanın önceliği olan birliğimizin temini ile ülkemizin güçlü bir şekilde yarınlarına yürümesini diliyoruz" dedi.



Karaman'da demokratik bir seçim sürecinin geçtiğini de ifade eden Konuk, "Vatandaşlık görevini yerine getiren milletimiz bugün bir kez daha sandık vasıtasıyla iradesini beyan ediyor ve demokrasi sınavında başarıyla geçiyor. Milletimiz hür bir şekilde her seçimde sergilediği erdemi bir kez daha gösteriyor. Karamanımızda bu süreçte insanımızın ne kadar medeni olduğunu, ne kadar demokrasiyi içine sindirdiğini net bir şekilde gördük. İnşallah netice de her zaman dediğimiz gibi istikrar, huzur ve güçlü büyümeye milletimiz kapı aralayacaktır. Bugün yapılan referandum , Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulduğu, diriliş ve yükselişinin inşası için önemli bir adımdır. Sabahın erken saatlerinde genciyle yaşlısıyla sandığa koşan hemşehrilerimize ülkeleri adına gösterdikleri bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu referandum un ülkemizin güzel geleceğine vesile olmasını diliyorum. Rabbimin Bölgemiz, Karamanımız ve ülkemiz için güzel bir Türkiye, insanlık için umut olan bir Türkiye'nin inşasında hepimize yardım etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



Yaptığı açıklamanın ardından okuldan ayrılan Recep Konuk'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konuk, oy kullanma işlemlerinin yapıldığı bölgedeki diğer okulları da ziyaret etti.