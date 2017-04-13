Recep Konuk: "Anadolu İnsanı, Kirli Oyunları Bozacak"

AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, katıldığı toplantı ve ziyaretlerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni anayasayı anlatmayı sürdürüyor.



İlk olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Milletvekili Konuk daha sonra Karaman Ziraat Odası'nda düzenlenen programda çiftçilerle buluştu. Konuk, son olarak akşam toplantılarında ise Larende ve Sümer mahallesinde vatandaşlara hitap etti.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen ve öğle yemeğinde de öğrencilerle birlikte olan Recep Konuk, gençlere ve öğrencilere yönelik yatırımları hatırlatarak, yurtlardaki yatak kapasitesini 557 bine çıkardıklarını, ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağının kaldırıldığını, toplam spor tesisi sayısının bin 575'den 4 bin 727'ye çıkarıldığını söyledi. Yeni anayasa hakkında da öğrencileri bilgilendiren Konuk, "İşte yeni anayasa ile daha da güçlenecek olan ülkemizde bu yatırımlar katlanarak devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bürokrasi azalacak ve hizmetler artacak. Kurumlar çağın ihtiyaçlarına göre hızla yenileniyor. Esnafın, KOBİ'nin, yatırımcının önündeki engeller kalkıyor, daha çok iş, daha çok üretim imkanı geliyor. Bağımsız ve tarafsız yargı geliyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi güçleniyor. Gençlerin demokrasiye ve siyasete katılımı artıyor. Temsilde adalet geliyor. Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanlara cezai ve hukuki sorumluluk geliyor. Meclisin denetleyici yetkileri güçleniyor. Erken seçim krizleri tarihe karışıyor. Daha akılcı, daha sorumlu bir siyaset anlayışı geliyor. Artan nüfusun mecliste temsili sağlanıyor. Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla milletvekiline kavuşuyor. Sıkıyönetim uygulaması tümden kaldırılıyor. Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimine açılıyor. Vesayetçi yapıların yargıya sızması önleniyor" dedi.



"Yeni sistem, kriz risklerine karşı uzlaşmayı getiriyor"



Karaman Ziraat Odası'nda düzenlenen programa da konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, yeni anayasa ile ilgili olarak muhalefetin iddia ettiği gibi yeni sistemde meclisin feshinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'seçimlerin karşılıklı yenilenmesi' yöntemi var. Buna göre de Cumhurbaşkanı veya Meclisin seçim kararı alması halinde birlikte seçime gitme zorunluluğu bulunuyor. Bu yöntem, kriz riskine karşı uzlaşmayı getiriyor. Belirli bir süreliğine demokratik yollarla bir kişinin iş başına gelmesi dünya genelinde uygulanan bir hükümet biçimidir. Yeni sistemi 'tek adam rejimi' olarak adlandırmak büyük bir çarpıtmadan ibarettir" diye konuştu.



"Milletimiz akbabalara fırsat vermez"



Ülkenin üzerinde akbabaların gezdiğini ve bu akbabaların 16 Nisan'ı beklediklerini de ifade eden Milletvekili Konuk, "16 Nisan'da milletin kaybetmesini, Türkiye'nin kaybetmesini bekliyorlar, eğer Allah muhafaza sandıktan olumsuz bir sonuç çıksa şundan hiç şüpheniz olmasın milletimizin üzerine hemen akbabalar üşüşecek. 7 Haziran'ı unutmayın. Seçim bitti daha bir hafta geçmedi bombalar patlamaya başladı, birileri ülkemize adeta meydan okumaya başladı, sırtını terör örgütlerine dayayanlar çıktı, terör örgütlerinin bu milleti tükürüğüyle boğacağını zanneden ahmaklar çıktı. Bugün süslü sözlerle, büyülü ifadelerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. O gün kim sahnedeyse, bugün aynı aktörler sahnede, o gün kim Türkiye'nin kaybetmesini bekliyorsa, bugün de aynı kirli odaklar Türkiye'nin kaybetmesini istiyor. Şunu bilmemiz gerekiyor, mesele parti, şahıs meselesi değil, bugün mesele milletimizin geleceğidir. Bu milletin ferasetinin bunu gördüğüne inanıyorum, güçlü bir şekilde, 'evet' diyerek, bütün dünyaya, bu bayrak inmez, bu ülke bölünmez diyen kahraman milletimizin sandıkta da gereğini yapacağına inanıyorum. Anadolu insanı kendisine oynanan bu kirli oyunları bozacak, Büyük Türkiye'nin sahibi olduğunu bir kez daha 'evet' diyerek gösterecektir" şeklinde konuştu.



"Bugün birliğe ve kenetlenmeye ihtiyacımız var"



Çok sayıda muhtar, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ve çiftçilerin katıldığı Ziraat Odasındaki programda konuşan, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'da MHP olarak kendilerinin de kişiye değil sistem değişikliğine 'evet' dediklerini dile getirerek, "Bize neden 'evet' diyorsunuz diye soruyorlar. Biz MHP olarak bu referandum u kişilerin seçimi olarak değil sistemin değişikliği olarak görüyoruz. Bu sistem değişikliği ile ülke mekanizmasında bir hareketlilik olacak, kararlar daha hızlı alınacak, ülkemiz refaha koşacak. Bugün Ortadoğu başta olmak üzere Dünya'da kartlar yeniden karılıyor, haritalar yeniden çiziliyor. Bugün dış güçler ülkemizi dün olduğu gibi bugünde zayıflatma ve güçsüz düşürme adına hamleler yapmakta. Bu süreçte birliğe ve kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bölgemizde güçlü bir Türkiye ve yönetime ihtiyaç olduğu görülmektedir. Maalesef bunu göremeyenler var. Bundan dolayı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, güçlü bir Türkiye için 'evet', güçlü bir devlet için 'evet', güçlü bir millet için 'evet' diyoruz ve yeni Anayasayı destekliyoruz. Türkiye bu yeni Anayasa ile bölgedeki gücüne güç katacaktır bundan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.



"Kuvvetler ayrılığı ilkesi güçleniyor"



Larende ve Sümer mahallelerinde vatandaşlarla da bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, yeni sistemle birlikte hükümetin daha hızlı karar alabileceğini, daha büyük ve daha çok icraat yapabileceğini böylece yeni dev projelerin hayata geçeceğini belirterek, "Ekonomi daha da büyüyecek. Yatırımlar artacak. Yeni iş alanları açılacak. Terörle mücadele güç kazanacak. Milli savunma sanayisi büyüyecek. Türkiye'nin örnek ve öncü bir ülke haline gelecek. Yeni sistemle tek adamlık değil, tek elden etkili ve hızlı yönetim gelecek. Mevcut sistemde yer alan askeri yargı tümüyle kaldırılarak, sadece disiplin mahkemelerine izin verilecek. Asker ve sivil ayrımı ortadan kaldırılacak. Vatandaşlarımızın hepsi aynı yargı kurumlarına tabi olacak. Yargı artık hem tarafsız hem de bağımsızlaşıyor. Yeni düzenlemeyle vesayetçi yapıların, siyasete, millete tepeden bakmayı huy edinmiş olanların, kendini milletin üstünde gören seçkinci zihniyetin yargıya etki etme imkanı tümden ortadan kalkıyor. Mevcut sistemdeki gibi yargı ve hukuk sistemine artık hiçbir güç odağı hakim olamayacak, siyasete pranga vuramayacak. Yargı milletin yargısı olacak" dedi. - KARAMAN