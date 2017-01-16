Recep Kara, 190 Kiloluk Sumocuyu Nasıl Yendiğini Anlattı

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, 190 kiloluk sumo güreşçisini yenerken mücadelenin başlarında zorlandığını söyledi.



Efsanevi güreşçi merhum Yaşar Doğu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün etkinliği kapsamında Samsun'daki genç sporcularla bir araya gelen 2016 Rio Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ve Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.



Hafta sonunda Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası özel maçında Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile karşılaşan Recep Kara, kendisinden 60 kilo daha ağır olan rakibini nasıl yendiğini anlattı. Ata sporu olan güreşi tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğini ifade eden Kara, "Rahmetli Yaşar Doğu'nun çırakları olarak bugünün Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ve ben Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara gençlerle söyleşi yapmak için Samsun'a geldik. Bilgilerimizi ve birikimlerimizi onlara aktardık. Biz ata sporumuz olan güreşin neferleriyiz. Bizden sonraki kuşağa da bu ata sporunu sevdirmek amacındayız. Hafta sonu Ordu'da bir Türkiye Şampiyonası gerçekleşti. Orada da milli takım belirlendi. Ben de Asya Sumo Güreşi Şampiyonu Almaz Ergeshov ile iki farklı kültürün buluşması gerçekleşti. Bu ayrıca Türkiye'de ilk oldu. Güzel bir karşılaşma oldu. 190 kiloluk bir rakiple 130 kiloluk Recep Kara karşı karşıya geldiler. Sumo Güreşi çok itici gücü olan bir güreş. Rakibim ilk başta kuvvetli geldi. Sonuçta kazanan taraf ben oldum. Güzel bir maç oldu. Seyirciler de memnun kaldılar. Bundan sonra da ata sporuna olan hizmetimiz devam edecek. Güreş adına buradayız. İnşallah bundan sonra da güreş adına iyi şeylere imza atacağız" dedi.



Vali Şahin: "Yağlı güreşler salon sporuna dönüşse iyi olur"



Yağlı güreşlerin sadece yazın yapılamaması gerektiğinin altını çizen Vali Şahin, "Güreşle alakalı daha önceki görevimde de bir düşüncem olmuştu ama olmadı. Yağlı güreşlerin hafta sonunda akşamları kurallara uygun bir şekilde kapalı salonda verilerek salon sporuna dönüştürülmesi gibi bir düşüncem vardı. Bu çok önemli. Sumo güreşi çok itici bir spor olmasına rağmen ya da estetik bir yanı yokmuş gibi gözükmesine rağmen Japon Devlet Televizyonu o sporu köpürtüyor ve dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Halbuki bizim ata sporumuz hem ilgi çekiyor hem de Batı'da izlenen bir spor dalı. Onun için bu sporun yazın sadece çimlerin üzerinde yapılan bir sporun olması ötesinde modernize edilerek, belirlenecek yeni kurallarla kışın da salon sporuna dönüştürülmesi çok isabetli olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN