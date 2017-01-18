Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğini Zedeleyen Sahne:

Yapımcı Levent CENGİZHAN "Türk – Azeri kardeşliğini kimse gölgeleyemez, hele böyle seviyesiz işler, üç kuruş kazanmak için iki kardeş ülkenin ilişkilerini kendine malzeme edemez" diyerek çekim planını değiştirdi!

Bu senenin en büyük yapımlarından biri olarak görülen ve kadrosunda önemli isimlere yer veren "Muzaffer Zafer" filminin çekimlerini durdurarak, Azeri – Türk ortak yapımı "Yanlış Anlama" isimli filmine öncelik veren Dada Yapım, Azeri ve Türk oyuncuların yer alacağı filmin çekimlerine Nisan ayında başlayacağını belirtti.

Yarattığı Recep İvedik karakteri ile bugüne kadar birçok şahıs ve iş grubuna hakaret eden Şahan Gökbakar, yeni filminin fragmanında haddini aştı.

Şubat ayında vizyona girecek olan filmin yeni fragmanında, Recep İvedik boks müsabakasında Azerbaycan'ı temsil eden sporcu ile karşı karşıya geliyor. Büyük tepki çeken sahnede Azerbaycan sporcusu "men seninle ceng elemeye gelmişem" diyor Türk sporcuyu temsil eden Recep İvedik ise bunun üzerine "ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem" diyerek Azeri sporcuyu bir yumrukta yere seriyor.

Fragmana ilk tepki ise Azerbaycan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25. yılının kutlandığını belirten Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar; "Dünyanın hiçbir devletinin bayrağına komedi olsun diye yumruk atılması, küçük düşürülmesi kabul edilemez, hele söz konusu bir millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan'ın bayrağının üçüncü sınıf bir filmde böylesine hakarete maruz kalması hiç yenilir yutulur değil, kesinlikle kabul edilmezdir." sözleriyle Gökbakar'a tepkide bulundu.