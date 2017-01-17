Recep İvedik 5 Filmi

Recep İvedik mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.





YÖNETMEN: Togan Gökbakar

SENARYO: Şahan Gökbakar

OYUNCULAR: Şahan Gökbakar

FİLMİN TÜRÜ: Komedi

ORİJİNAL ADI: Recep İvedik 5

YAPIMCI FİRMA: 0

YAPIM YILI: 2017

YAPIM ÜLKESİ: Türkiye

ORİJİNAL DİLİ: Türkçe

DAĞITICI FİRMA: Mars Dağıtım

VİZYON TARİHİ: 16.02.2017



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