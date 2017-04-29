Recep Başkan, Avrupa Şampiyonası'nda Hakemlik Yapacak
Foça Belediye Spor Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, ‘13. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda hakemlik görevi yapacak.
Foça Belediye Spor Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, '13. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda hakemlik görevi yapacak.
Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından 7-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yunanistan'ın Rodos adasında düzenlenecek olan '13. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na hakem olarak, Foça Taekwondo Antrenörü Recep Başkan davet edildi. Ocak ayından Fransa'da seminere katıldıktan sonra yeni kuralları öğrenip Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda milli takımı belirleyen müsabakada görev yapan Recep Başkan, 'Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacağım için ülkem ve Foça Belediye Spor Kulübü adına çok gurur duydum. Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Sayın Metin Şahin ve Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim' dedi.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Antrenör Recep Başkan'ı tebrik etti. Başkan Gökhan Demirağ, Antrenör Recep Başkan'a, 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Foça Belediye Spor Taekwondo Takımı ve Okulu'ndaki çok başarılı çalışmaları için ayrıca teşekkür etti. - İZMİR