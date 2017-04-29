Recep Alper Çevirel Konseri
RECEP ALPER ÇEVİREL KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
RECEP ALPER ÇEVİREL KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Nene Hatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Esenler
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : RECEP ALPER ÇEVİREL KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io