Real Madridli Taraftarlar, Sergio Ramos'un Southampton'a Gittiğini Sandı

Real Madrid taraftarı, kaptanı Sergio Ramos'un Premier Lig'e transfer olduğunu sandı! Premier Lig< takımı Southampton'ın Nice'den transfer ettiği Mouez Hassen, imza töreninde Real Madrid'in defans futbolcusu Sergio Ramos'a olan benzerliği ile dikkat çekti. 21 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e transferi, bir anda sosyal medyada yayıldı.

KARDEŞ OLSA BU KADAR BENZEMEZ

Endişenin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Real Madrid taraftarlarının Mouez Hassen'ı Sergio Ramos'a çok benzettiği ve Ramos'un Southampton'a transferini sandığı belirtildi. Saçı ve sakalı ile Ramos'a çok benzeyen Hassen, sezon sonuna kadar Nice'den Southampton'a kiralandı.

İLK DEFA OLMADI

2015 yılında da benzer bir olay yaşanmış, İspanya'daki bir süper market görevlisi Sergio Ramos'a benzetilmişti. Twitter'dan bir kullanıcı market görevlisinin fotoğrafını çekmiş ve ''Sergio Ramos süper markette sanırım'' paylaşımı yapmıştı. İspanyol oyuncu da Twitter'dan kullanıcıya cevap vermiş ve kendisinin markette çalışmadığını söylemişti.



