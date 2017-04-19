Real Madrid Yarı Finalde
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih’i 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bu akşam Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçı Real Madrid 4-2 kazanarak yarı finale çıktı. Real Madrid deplasmanda oynadığı ilk maçı da 2-1 kazanmıştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Bayern Münih 52. dakikada Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği gol ile deplasmanda 1-0 öne geçti. 76. dakikada ise Real Madrid Ronaldo'nun golü ile skoru eşitledi. Ancak Ramos 78. dakikada topu kendi ağlarına gönderince Bayern Münih yine öne geçti. (2-1)
Vidal 84. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktı. 90 dakika 2-1 Bayern Münih üstünlüğüyle tamamlanınca maç uzatmaya gitti. Real Madrid, Ronaldo'nun 105 ve 108. dakikada attığı gollerle 3-2 öne geçerek, skor üstünlüğünü sağladı. Asensio'nun 112. dakikadaki golü skoru belirledi ve maçı 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. - İSTANBUL