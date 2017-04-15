Real Madrid Son Dakikada
İspanya'da lider Real Madrid, 2-1 geri düştüğü maçta kümede kalma savaşı veren Sporting Gijon'u 90+2. dakikada Isco'nun golüyle 3-2 yendi.
İspanya'da lider Real Madrid, Sporting Gijon'u son dakikada Isco'nun golüyle 3-2 yendi. La Liga'nın 32. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Sporting Gijon'a konuk olan Real Madrid, maçta 2-1 geri düştü. Hafta içinde Bayer Münih'i deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan ve İspanya'da da şampiyonluğun en büyük favorisi Real Madrid, bu sezon sıkça attığı son dakika gollerine Gijon deplasmanında devam etti.
Ronaldo ve Bale gibi yıldızlarından yoksun sahaya çıkan Zinedine Zidane'ın öğrencilerinde günün yıldızı ise attığı iki golle Isco oldu.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Cop'un golüyle 15. dakikada 1-0 öne geçen Gijon'un üstünlüğü sadece iki dakika sürdü. Isco 17. dakikada skoru eşitlese de Gijon 50. dakikada Vesga ile bir kez daha öne geçti. Eflatun beyazlılar bu kez 59. dakikada Alvaro Morata ile durumu 2-2'ye getirdi.
Maçın berabere biteceği düşünülürken, 90+2'de İspanyol orta saha Isco şık bir golle Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi ve takımına şampiyonluk yolunda çok önemi bir galibiyeti getirdi.
Gelecek hafta sonu Barcelona'yı konuk edecek Real Madrid bu zaferle beraber puanını 75'e yükseltirken, Sporting Gijon 22 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.