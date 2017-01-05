Real Madrid, Rövanş İçin Avantaj Yakaladı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Sevilla'yı 3-0 yendi.



Cristiano Ronaldo ve Pepe'den yoksun sahaya çıkan Real Madrid, James Rodriguez'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti. 29. dakikada Varane ile skoru 2-0'a getiren Real, Rodriguez'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle devreyi 3-0 önde kapattı.



Mücadelede başka gol olmadı ve sahadan 3-0 galip ayrılan Real Madrid, 12 Ocak'taki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.



Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid, kulüp yenilmezlik serisi rekorunu da 38 karşılaşmaya çıkardı. Real, sonraki maçını da kaybetmezse "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu Barcelona ile paylaşacak.