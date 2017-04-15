Real Madrid'li Lucas Vazquez, Oyundan Alınınca Koltuğu Tekmeledi

Real Madrid'de Lucas Vazquez, deplasmandaki Gijon maçının 71. dakikasında oyundan alınınca sinirden yedek kulübesindeki koltuğu tekmeledi.

Real Madrid'li Lucas Vazquez, Oyundan Alınınca Koltuğu Tekmeledi

La Liga'da lider Real Madrid, Sporting Gijon'u deplasmanda Isco'nun son dakikalarda attığı golle 3-2 mağlup etti.

VAZQUEZ ÇILDIRDI

Maçın 71. dakikasında teknik direktör Zinedine Zidane tarafından oyundan alınan Lucas Vazquez, çıkarılmasına sinirlendi ve yedek kulübesindeki koltuğu tekmeledi. Bu görüntüler anında sosyal medyaya düştü.

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