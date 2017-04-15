Real Madrid'li Lucas Vazquez, Oyundan Alınınca Koltuğu Tekmeledi

La Liga'da lider Real Madrid, Sporting Gijon'u deplasmanda Isco'nun son dakikalarda attığı golle 3-2 mağlup etti.

VAZQUEZ ÇILDIRDI

Maçın 71. dakikasında teknik direktör Zinedine Zidane tarafından oyundan alınan Lucas Vazquez, çıkarılmasına sinirlendi ve yedek kulübesindeki koltuğu tekmeledi. Bu görüntüler anında sosyal medyaya düştü.