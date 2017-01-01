Real Madrid'in Yıldızları Birbirine Girdi!

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Real Madrid'de yıldızların arası yaptıkları sosyal paylaşım sonrası bozuldu. Yılbaşı gecesi, 2017'yi kutlamak isteyen Alman futbolcu Toni Kroos, yaptığı sosyal paylaşımda "Mutlu 2017" yazdı. Ancak bunu yaparken, Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği maça atıfta bulunarak, 1 yerine Brezilya bayrağı, 7 yerine de Almanya bayrağı resmi koydu.

Bunun üzerine Real Madrid'den takım arkadaşı Marcelo'nun yanıtı gecikmedi. Brezilyalı futbolcu da sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, takım arkadaşını ima ederek, başkalarına saygılı olma çağrısında bulundu;



"Herkese iyi yıllar, herkese sağlık ve başkalarına SAYGILI olmayı diliyorum. Mutlu yeni yıllar, daha çok sağlık ve gelecek yıl içinde SAYGI diliyorum" yazan Marcelo'nun takım arkadaşına kırıldığı belirtildi.