Real Madrid'i Ramos Taşıdı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Malaga'yı ağırlayan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.



Takım kaptanı Sergio Ramos'un 35. ve 43. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha iyi hücuma çıkan Malaga, 63. dakikada Juanpi'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. 76'ncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutunda top direkten dönerken, Portekizli futbolcunun 81. dakikada yakaladığı önemli pozisyonda bu kez kaleci Kameni gole izin vermedi. Karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince, Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sezon La Liga'daki gol sayısını 6'ya yükselten Ramos, 2004'ten bu yana mücadele ettiği ligde en golcü sezonunu geçiriyor.



Bu arada Real Madrid'in savunma oyuncusu Marcelo, 25. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Sol bacak kaslarından sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcunun yerine Isco oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini alan bir maçı eksik Real Madrid, puanını 43'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayarak kötü gidişini sürdüren Malaga ise 21 puanda kaldı.