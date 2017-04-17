Real Madrid'e Kötü Haber

Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Santiago Bernabeu'da konuk edecek olan Real Madrid'de, Galli yıldız Gareth Bale'in forma giyemeyeceği belirtildi.



İspanyol basınında yer alan haberde, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayer Münih'i konuk edecek olan Real'de; savunma oyuncuları Raphael Varane ve Pepe'nin yanı sıra Bale'in de sakatlığı nedeniyle zorlu müsabakada oynayamayacağı kaydedildi.



Sağ ayağında sakatlığı bulunan Bale'i riske atmak istemeyen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın, yıldız oyuncuya Bayern karşısında görev vermeyeceği ifade edildi. Bale'in yerine ise; Marcos Asensio, Isco veya Lucas Vazquez'den birinin forma giyeceği vurgulandı.