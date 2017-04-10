Real Madrid'e Kötü Haber

PSG'nin evinde Guingamp'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol birden atan ve bu sezon ligde 29. maçında 29. golünü atan Edinson Cavani, yeni bir sözleşme yapmak üzere.



Yıldız ismin performansından oldukça memnun olan Nasser El-Khelaifi'nin talimatı ile PSG, Edinson Cavani ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatacak.



Daha önce çıkan haberlerde Real Madrid forması giyen Benzema ile Cavani'nin bir takasta kullanılabileceği ifade edilmişti.