Real Madrid'e Kötü Haber
PSG'nin yıldızlarından Edinson Cavani, son performansının ardından artık imza atmaya hazır.
PSG'nin evinde Guingamp'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol birden atan ve bu sezon ligde 29. maçında 29. golünü atan Edinson Cavani, yeni bir sözleşme yapmak üzere.
Yıldız ismin performansından oldukça memnun olan Nasser El-Khelaifi'nin talimatı ile PSG, Edinson Cavani ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatacak.
Daha önce çıkan haberlerde Real Madrid forması giyen Benzema ile Cavani'nin bir takasta kullanılabileceği ifade edilmişti.
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