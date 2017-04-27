Real Madrid, Deportivo'yu Dağıttı
El Clasico yenilgisiyle sarsılan Real, Deportivo deplasmanı çok rahat geçti
La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Deportivo, Real Madrid'i konuk etti. Konuk ekip mücadeleden 6-2'lik zaferle ayrıldı.
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale bu kritik deplasmanda forma giyemezken, Deportivo'da Emre Çolak ilk 11'de yer aldı.
Günün ilk maçında Barcelona'nın Osasuna'yı 7-1'le geçerek iki maç fazlasıyla üç puan öne fırlamasıyla bu maçın değeri, Zinedine Zidane için ilk düdükten önce daha da arttı. Fakat Real, maçın daha ilk dakikası dolmadan öne geçmeyi bildi.
Danilo'nun kazandığı topu Isco ceza sahasına gönderdi, Morata 50. saniyede golü atarak Real'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Deportivo erken golün şokunu atlatmaya çalışırken, Real Madrid 14'te bir gol daha buldu. Lucas Vazquez'in ortasında James Rodriguez'in attığı golle skor 2-0 oldu.