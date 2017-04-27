Real Madrid, Emre Çolak'ın Takımı Deportivo'yu 6-2 Yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda Deportivo'yu 6-2 yenen Real Madrid, şampiyonluk yarışında averajla Barcelona'nın arkasında ikinci sırada kalmaya devam etti.

Real Madrid, karşılaşmanın 1. dakikasında Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren konuk takım, 14. dakikada James ile farkı 2'ye çıkardı. Deportivo 35. dakikada Andone ile skoru 2-1'e getirip takımını ümitlendirse de 44. dakikada Lucas Vazquez ile 3. golü bulan Real Madrid, devreyi 3-1 önde kapattı.

FARK AÇILDI

İlk yarıda sahada rakibine karşı kurduğu üstünlüğü ikinci yarıya da taşıyan Real Madrid, James (Dk. 66) ve Isco (Dk. 77) ile bulduğu gollerle skoru 5-1'e getirdi. 84. dakikada Deportivo'da Joselu'nun attığı gole 3 dakika sonra Casemiro ile karşılık veren Real Madrid sahadan 6-2 galip ayrıldı. Real Madrid'in attığı gollerin pozisyonunu yaratan isim olarak öne çıkan ve bir de gol atan Isco maçın yıldızı oldu.

EMRE ÇOLAK 11'DE BAŞLADI

Bu arada, Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkıp maç sonuna kadar yarışta kaldı. Emre, maçın uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, geçen hafta oynanan El Clasico karşılaşması sonunda liderlik koltuğuna oturan Barcelona'yı averajla 2. sıradan takip etmeyi sürdürdü. La Liga'da 1 maçı eksik olan Real Madrid'in 21. haftadaki ertelenen Celta de Vigo ile deplasmandaki karşılaşmasının tarihi henüz belli değil.