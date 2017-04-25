Real Madrid Cephesi, Darüşşafaka Maçı İçin Tedirgin Oldu

THY Avrupa Ligi play-off turunda Darüşşafaka Doğuş ile oynayacağı 3. ve 4. maçlar öncesinde basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Çok büyük bir maça çıkacağımızı bilerek İstanbul'a gidiyoruz." dedi.

"DAÇKA ÇOK ZORLU"

Laso, İstanbul'a hareket etmeden önce Madrid'de düzenledikleri basın toplantısında, "İstanbul'daki maçlardan birini kazanamazsak turnuvada dışarıda kalıyoruz. Burada kazandığımız ilk maçtan sonra da söylemiştim. Daha iyi oynamak zorundayız. İki maçta da basketbolcu değerlerinde kazandık. Bu iyi işler yaptığımızı gösteriyor ama Darüşşafaka çok zorlu bir takım. Bizi çok zorlu iki maç bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN GÜVEN BULDULAR"

Her iki takımın farklı karakterde oyuncuları olduğunu kaydeden İspanyol antrenör, "Darüşşafaka bire birde veya ikiye karşı ikide çok iyi. Fizik güçleri iyi ve boyalı alanda iyi oynama yeteneğine sahipler. Hücumda her zaman en iyi pozisyonu arıyorlar ve acele etmiyorlar. Buradaki iki maça da çok iyi başladılar. İlkini biz kazandık, ikincisinde maça girmeyi başararak onlar kazandı. Bu onlara güven verecektir. Farklı bir oyun stiline sahip olduklarını bilerek, ilk dakikadan itibaren buna hazırlıklı oynamalıyız." görüşünü savundu.

"ÇOK BÜYÜK MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Madrid'de oynanan iki maçın da birbirine çok yakın skorlarla başa baş geçtiğini belirten Laso, "İki maçta da 80 sayının üzerine çıktık ama belki ritim düşüklüğü yaşamış olabiliriz. Önemli olan iyi hücum ve iyi defans yapabilmek. Darüşşafaka'ya karşı kazanmak için sadece başta veya son çeyrekte iyi oynamak yetmez. 40 dakika iyi oynamalıyız. Kazanmak istiyorsak çok sağlam oynamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çok büyük bir maça çıkacağımızı bilerek İstanbul'a gidiyoruz." şeklinde konuştu.