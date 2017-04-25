Real'i Yıkan Haber

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Real Madrid'de sakatlık şoku yaşanıyor...
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Galli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynanacak yarı final karşılaşmalarını kaçıracak.
Real Madrid'de Gareth Bale şoku yaşanıyor... El Clasico'da yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan yıldız futbolcunun, yapılan tetkikler sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
27 yaşındaki Galli forvet, Real Madrid'in kritik maçlarında formasından uzak kalacak.
Bale, Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı final mücadelesi vereceği 2 maçı da tribünden takip edecek.
İşte Gareth Bale'in forma giyemeyeceği 6 maç:
1 - Deportivo-Real Madrid (La Liga 34. hafta)
2- Real Madrid-Valencia (La Liga 35. hafta)
3- Real Madrid-Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maç)
4- Granada-Real Madrid (La Liga 36. hafta)
5- Atletico Madrid-Real Madrid (Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maç)
6- Real Madrid-Sevilla (La Liga 37. hafta)
Sol kalfındaki sakatlığın planlandığı şekilde iyileşmesi halinde Bale, erteleme mücadelesi olan Celta Vigo karşısında formasına kavuşabilecek. Ayrıca Real Madrid'in, Atletico Madrid karşısında turu geçmesi halinde Cardiff'teki finalde yer alabilecek.
Real Madrid formasıyla bu sezon şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçta forma giyen Bale, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.